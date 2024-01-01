День запеклих боїв: волиняни на фронті знищили чимало ворожої техніки
Сьогодні, 18:24
Упродовж дня запеклих боїв на Луганщині військовослужбовці волинської тероборони завдали величезних втрат окупантам.
Про це інформує у телеграмі 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Протягом лише одного дня бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 100 обр «VORON 100» поблизу селища Білогорівка на Луганщині завдали ворогу дуже відчутних втрат як у живій силі, так і у техніці, зокрема, броньованій.
Зокрема знищено три одиниці БМП-1, пошкоджено один танк, а також знищено п’ять ворожих багі.
«Окрім того, ми забезпечили цілу групу окупантів іменними запрошеннями на концерт кобзона! Далі буде ще пекельніше і ще бавовняніше!» - зазначили у волинській теробороні.
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Про це інформує у телеграмі 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Протягом лише одного дня бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 100 обр «VORON 100» поблизу селища Білогорівка на Луганщині завдали ворогу дуже відчутних втрат як у живій силі, так і у техніці, зокрема, броньованій.
Зокрема знищено три одиниці БМП-1, пошкоджено один танк, а також знищено п’ять ворожих багі.
«Окрім того, ми забезпечили цілу групу окупантів іменними запрошеннями на концерт кобзона! Далі буде ще пекельніше і ще бавовняніше!» - зазначили у волинській теробороні.
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