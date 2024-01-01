Спомин про Героя. Лучанин Юрій Головач загинув на Донеччині

26-річний старший солдат(позивний «Хед»)біля села Терни, що на Донеччині.Виконуючи службові обов’язки, отримав смертельні поранення внаслідок авіаудару ворога по позиціях, повідомляє у фейсбуці Меморіал Героїв.Юрій родом з Луцька. Здобув освіту у Волинському фаховому коледжі Національного університету харчових технологій. Працював у ТОВ «Нова пошта» на посаді начальника поштового відділення. Любив спорт, займався греко-римською боротьбою.Під час повномасштабного російського вторгнення, у серпні 2022 року, чоловік став на захист своєї країни, поповнивши лави Збройних Сил України. Воював у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Обіймав посаду старшого водія мінометної групи взводу вогневої підтримки.«Мій синочок був світлою і щирою людиною. Любив життя, людей, свою роботу та свою країну, яку і пішов захищати від ворога», – розповілаПосмертно старший солдат Головач Юрій Сергійович нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Поховали захисника в селі Гаразджа на Волині.Вдома на нього чекали батьки та брат.