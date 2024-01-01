Спомин про Героя. Лучанин Юрій Головач загинув на Донеччині
Сьогодні, 17:35
26-річний старший солдат Юрій Головач (позивний «Хед») загинув 2 жовтня 2022 року біля села Терни, що на Донеччині.
Виконуючи службові обов’язки, отримав смертельні поранення внаслідок авіаудару ворога по позиціях, повідомляє у фейсбуці Меморіал Героїв.
Юрій родом з Луцька. Здобув освіту у Волинському фаховому коледжі Національного університету харчових технологій. Працював у ТОВ «Нова пошта» на посаді начальника поштового відділення. Любив спорт, займався греко-римською боротьбою.
Під час повномасштабного російського вторгнення, у серпні 2022 року, чоловік став на захист своєї країни, поповнивши лави Збройних Сил України. Воював у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Обіймав посаду старшого водія мінометної групи взводу вогневої підтримки.
«Мій синочок був світлою і щирою людиною. Любив життя, людей, свою роботу та свою країну, яку і пішов захищати від ворога», – розповіла Світлана Головач.
Посмертно старший солдат Головач Юрій Сергійович нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Поховали захисника в селі Гаразджа на Волині.
Вдома на нього чекали батьки та брат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Виконуючи службові обов’язки, отримав смертельні поранення внаслідок авіаудару ворога по позиціях, повідомляє у фейсбуці Меморіал Героїв.
Юрій родом з Луцька. Здобув освіту у Волинському фаховому коледжі Національного університету харчових технологій. Працював у ТОВ «Нова пошта» на посаді начальника поштового відділення. Любив спорт, займався греко-римською боротьбою.
Під час повномасштабного російського вторгнення, у серпні 2022 року, чоловік став на захист своєї країни, поповнивши лави Збройних Сил України. Воював у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Обіймав посаду старшого водія мінометної групи взводу вогневої підтримки.
«Мій синочок був світлою і щирою людиною. Любив життя, людей, свою роботу та свою країну, яку і пішов захищати від ворога», – розповіла Світлана Головач.
Посмертно старший солдат Головач Юрій Сергійович нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Поховали захисника в селі Гаразджа на Волині.
Вдома на нього чекали батьки та брат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Спомин про Героя. Лучанин Юрій Головач загинув на Донеччині
Сьогодні, 17:35
Україна почала виробляти ракети дальністю 640 кілометрів, - WP
Сьогодні, 17:11
Волинянина посмертно нагородили за оборону Бахмута
Сьогодні, 16:50