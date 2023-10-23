Депутат Тернопільської облради вимагав відкати за лікування поранених воїнів

Депутат Тернопільської облради вимагав відкати за лікування поранених воїнів
Працівники СБУ та НАБУ затримали депутата Тернопільської облради, який вимагав «відкати» за виділення матеріальної допомоги для поранених воїнів ЗСУ.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Тернопільської облради, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету.
Депутат Тернопільської облради вимагав відкати за лікування поранених воїнів

За даними слідства, посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його «на гарячому» під час отримання ним нової суми хабаря.
Депутат Тернопільської облради вимагав відкати за лікування поранених воїнів

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про йому підозру.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.
Депутат Тернопільської облради вимагав відкати за лікування поранених воїнів

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Теги: хабар, СБУ
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