Волинянина посмертно нагородили за оборону Бахмута
Сьогодні, 16:50
Полеглого воїна Антона Єфімчука з села Баїв на Волині посмертно нагороджено почесною відзнакою «За оборону міста Бахмута».
Про це у фейсбуці повідомляє Боратинська громада.
Нещодавно полеглого воїна Антона Костянтиновича Єфімчука посмертно нагороджено почесною відзнакою «За оборону міста Бахмута».
56-річний Захисник з села Баїв Боратинської громади загинув 28 травня 2023 року облизу села Богданівка Бахмутського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу. З перших днів великої війни Антон Єфімчук без вагань пішов захищати Батьківщину.
«Мій чоловік пішов захищати свою країну у перший же день повномасштабного вторгнення разом з іншими 10 жителями нашого села. Ніхто з них тоді не знав, якою кривавою буде ця велика битва. Беручи до рук зброю, кожен усвідомлював, що може статися. Подвиг добровольців важко переоцінити, адже завдяки їм Україна жива! Це той феномен, який не зрозуміти ворогам. Я пишаюся своїм чоловіком і гірко плачу. Гордість і біль втрати - ці два почуття будуть завжди зі мною, допоки житиму. Вічна пам'ять і шана захисникам, які полягали за свободу і незалежність нашої Батьківщини!», - зазначає вдова Героя Мирослава Єфімчук.
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Про це у фейсбуці повідомляє Боратинська громада.
Нещодавно полеглого воїна Антона Костянтиновича Єфімчука посмертно нагороджено почесною відзнакою «За оборону міста Бахмута».
56-річний Захисник з села Баїв Боратинської громади загинув 28 травня 2023 року облизу села Богданівка Бахмутського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу. З перших днів великої війни Антон Єфімчук без вагань пішов захищати Батьківщину.
«Мій чоловік пішов захищати свою країну у перший же день повномасштабного вторгнення разом з іншими 10 жителями нашого села. Ніхто з них тоді не знав, якою кривавою буде ця велика битва. Беручи до рук зброю, кожен усвідомлював, що може статися. Подвиг добровольців важко переоцінити, адже завдяки їм Україна жива! Це той феномен, який не зрозуміти ворогам. Я пишаюся своїм чоловіком і гірко плачу. Гордість і біль втрати - ці два почуття будуть завжди зі мною, допоки житиму. Вічна пам'ять і шана захисникам, які полягали за свободу і незалежність нашої Батьківщини!», - зазначає вдова Героя Мирослава Єфімчук.
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