2 роки Великої війни: укриття розраховані тільки на 40% населення Волині

На Волині влада зобов’язала територіальні громади модернізувати системи централізованого оповіщення.Рішення схвалене на нинішньому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, інформує у фейсбуці Волинська облрада.Як повідомив начальник управління з питань цивільного захисту ОВА, оновити автоматизовані системи централізованого оповіщення у чотирьох районах та 54 громадах потрібно до грудня 2024 року.Це передбачено робочим проєктом технічного переоснащення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Волинської області, що розроблений відповідно до загальнодержавної Концепції розвитку та технічної модернізації систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.«Для організації цієї роботи розпорядженням начальника ОВА затверджено план заходів з модернізації та удосконалення систем централізованого оповіщення на території області. Так, відповідно до нього райвійськадміністраціям та територіальним громадам уже до 25 березня цього року необхідно надати на погодження профільному управлінню ОВА та ГУ ДСНС в області технічні завдання на модернізацію місцевих АСЦО», - наголосив він.Окрім того члени регіональної комісії з питань ТЕБ та НС обговорили стан готовності цивільних захисних споруд та результати їх технічної інвентаризації. Як розповів заступник начальника ГУ ДСНС в області, фонд таких об’єктів включає 93 сховища, 255 протирадіаційних укриттів, 5 споруд подвійного призначення та 1912 найпростіших укриттів.«Загалом захисні споруди області можуть вмістити понад 413 тисяч осіб, з необхідних понад мільйон. Найменше їх у віддалених сільських населених пунктах, де відсутня фізична можливість їх облаштування», - зазначив він.Так, райвіськадміністраціям та органам місцевого самоврядування комісією рекомендовано вжити додаткових заходів щодо будівництва нових захисних споруд, а також обстеження та оснащення споруд підземного простору, щоб забезпечити можливість захисту для 100% населення; організувати роботу з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та суб’єктами господарювання приватної форми власності, у яких наявні споруди підземного простору щодо можливості їх використання для укриття населення; провести додаткові обстеження наявних найпростіших укриттів та пристосувати їх до вимог.