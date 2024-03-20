Росія добудовує військовий порт в окупованій Абхазії, — ЗМІ





Про це повідомляє



За інформацією телеканалу, порт, який росія хоче використовувати для розміщення військових кораблів на окупованій частині Грузії, майже побудували.



На опублікованому ним відео з дрона можна побачити новозбудовану будівлю. Як йдеться в матеріалі, її збудували, ймовірно, для розміщення співробітників, які мають обслуговувати російський військовий об’єкт в окупованій Грузії.



На кадрах також видно інтенсивний рух будівельної техніки. Як стверджує Pirveli, встановлено, що роботи там тривають безперервно.



Телеканал вказує, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів.



Раніше повідомляли, що Росія почала будівництво військово-морської бази в окупованій Абхазії – РФ вже почала в Очамчирському районі інфраструктурні роботи і розпочала перекидання військових кораблів.



Нагадаємо, на початку жовтня так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що в Очамчирському районі з’явиться новий пункт постійного базування російського флоту і відповідну "угоду" з рф вже підписали.



Віцеспікер грузинського парламенту після того заявив, що парламент Грузії не збирається засуджувати ці наміри Росії.



Президент України Володимир Зеленський констатував, що через дії сил оборони України ЧФ рф втратив контроль над північно-західною частиною Чорного моря і частково пішов з Криму, а Україна готова "діставати" російські кораблі і в інших місцях, у тому числі на базі на окупованій території Грузії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія майже добудувала порт для військово-морської бази в Очамчирському районі на окупованій частині Грузії.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський телеканал Pirveli.За інформацією телеканалу, порт, який росія хоче використовувати для розміщення військових кораблів на окупованій частині Грузії, майже побудували.На опублікованому ним відео з дрона можна побачити новозбудовану будівлю. Як йдеться в матеріалі, її збудували, ймовірно, для розміщення співробітників, які мають обслуговувати російський військовий об’єкт в окупованій Грузії.На кадрах також видно інтенсивний рух будівельної техніки. Як стверджує Pirveli, встановлено, що роботи там тривають безперервно.Телеканал вказує, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів.Раніше повідомляли, що Росія почала будівництво військово-морської бази в окупованій Абхазії – РФ вже почала в Очамчирському районі інфраструктурні роботи і розпочала перекидання військових кораблів.Нагадаємо, на початку жовтня так званий президент невизнаної Абхазіїзаявив, що в Очамчирському районі з’явиться новий пункт постійного базування російського флоту і відповідну "угоду" з рф вже підписали.Віцеспікер грузинського парламенту після того заявив, що парламент Грузії не збирається засуджувати ці наміри Росії.Президент Україниконстатував, що через дії сил оборони України ЧФ рф втратив контроль над північно-західною частиною Чорного моря і частково пішов з Криму, а Україна готова "діставати" російські кораблі і в інших місцях, у тому числі на базі на окупованій території Грузії.

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