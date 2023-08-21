У Луцьку в зачиненій квартирі опинилася жінка з інсультом: викликали рятувальників
Сьогодні, 15:06
Сьогодні ополудні, 20 березня, рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк здійснювали роботи з екстреного відкривання вхідних дверей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Чергове відділення групи рятувальних робіт працювало на вулиці Арцеулова в Луцьку.
За допомогою шанцевого інструменту та обладнання рятувальники відчинили двері та надали доступ медикам до помешкання. У квартирі виявили жінку, 1937 року народження, з ознаками інсульту.
Рятувальники допомогли доправити потерпілу до карети швидкої допомоги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Чергове відділення групи рятувальних робіт працювало на вулиці Арцеулова в Луцьку.
За допомогою шанцевого інструменту та обладнання рятувальники відчинили двері та надали доступ медикам до помешкання. У квартирі виявили жінку, 1937 року народження, з ознаками інсульту.
Рятувальники допомогли доправити потерпілу до карети швидкої допомоги.
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