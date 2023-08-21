У Луцьку в зачиненій квартирі опинилася жінка з інсультом: викликали рятувальників





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Чергове відділення групи рятувальних робіт працювало на вулиці Арцеулова в Луцьку.



За допомогою шанцевого інструменту та обладнання рятувальники відчинили двері та надали доступ медикам до помешкання. У квартирі виявили жінку, 1937 року народження, з ознаками інсульту.



Рятувальники допомогли доправити потерпілу до карети швидкої допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні ополудні, 20 березня, рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк здійснювали роботи з екстреного відкривання вхідних дверей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Чергове відділення групи рятувальних робіт працювало на вулиці Арцеулова в Луцьку.За допомогою шанцевого інструменту та обладнання рятувальники відчинили двері та надали доступ медикам до помешкання. У квартирі виявили жінку, 1937 року народження, з ознаками інсульту.Рятувальники допомогли доправити потерпілу до карети швидкої допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію