Медики рятують життя волинянину із ножовим пораненням: стан важкий





Про це пише інформагентство



Відомо, що чоловікові 45 років.



З діагнозом проникне ножове поранення грудної клітини його госпіталізовано до Ратнівської ЦРЛ.



Стан постраждалого важкий.



Нагадаємо, у Луцьку в квартиру жінки «наполегливо» просився чоловік із ножем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Жиричі Ковельського району на Волині медики рятували чоловіка із ножовим пораненням грудної клітини.Про це пише інформагентство Волинські Новини з посиланням на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Відомо, що чоловікові 45 років.З діагнозом проникне ножове поранення грудної клітини його госпіталізовано до Ратнівської ЦРЛ.Стан постраждалого важкий.Нагадаємо, у Луцьку в квартиру жінки

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