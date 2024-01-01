Медики рятують життя волинянину із ножовим пораненням: стан важкий

Медики рятують життя волинянину із ножовим пораненням: стан важкий
У селі Жиричі Ковельського району на Волині медики рятували чоловіка із ножовим пораненням грудної клітини.

Про це пише інформагентство Волинські Новини з посиланням на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Відомо, що чоловікові 45 років.

З діагнозом проникне ножове поранення грудної клітини його госпіталізовано до Ратнівської ЦРЛ.

Стан постраждалого важкий.

Нагадаємо, у Луцьку в квартиру жінки «наполегливо» просився чоловік із ножем.

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Теги: лікарі, Волинь
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