У Тернополі працівник ТЦК вигадав оригінальну схему хабарів
Сьогодні, 14:16
Нацполіція викрила співробітника тернопільського військкомату, який хабарі за ухилення від мобілізації брав будматеріалами.
Про це в телеграмі інформує Нацполіція.
Штаб-сержант пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних.
Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну.
З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього.
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Про це в телеграмі інформує Нацполіція.
Штаб-сержант пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних.
Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну.
З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього.
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