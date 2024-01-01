У Тернополі працівник ТЦК вигадав оригінальну схему хабарів

У Тернополі працівник ТЦК вигадав оригінальну схему хабарів
Нацполіція викрила співробітника тернопільського військкомату, який хабарі за ухилення від мобілізації брав будматеріалами.

Про це в телеграмі інформує Нацполіція.

Штаб-сержант пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних.

Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну.

З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього.

У Тернополі працівник ТЦК вигадав оригінальну схему хабарів

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Теги: хабар, Україна
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