У Тернополі працівник ТЦК вигадав оригінальну схему хабарів

Нацполіція викрила співробітника тернопільського військкомату, який хабарі забрав будматеріалами.Про це в телеграмі інформує Нацполіція.Штаб-сержант пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних.Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну.З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього.