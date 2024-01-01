ЄС надав Україні перший транш із €50 мільярдів

ЄС надав Україні перший транш із €50 мільярдів
Україна отримала від Європейської комісії перший транш допомоги у рамках Українського фонду на загальну суму 50 мільярдів євро. Наразі переказали 4,5 мільярда євро.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України", - заявив він.

При цьому Боррель додав, що завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ до ЄС.

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Теги: ЄС, гроші
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