ЄС надав Україні перший транш із €50 мільярдів
Сьогодні, 13:38
Україна отримала від Європейської комісії перший транш допомоги у рамках Українського фонду на загальну суму 50 мільярдів євро. Наразі переказали 4,5 мільярда євро.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України", - заявив він.
При цьому Боррель додав, що завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ до ЄС.
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Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України", - заявив він.
При цьому Боррель додав, що завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ до ЄС.
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