ЄС надав Україні перший транш із €50 мільярдів

допомоги у рамках Українського фонду на загальну суму 50 мільярдів євро. Наразі переказали 4,5 мільярда євро.



Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє



"Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України", - заявив він.



При цьому Боррель додав, що завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ до ЄС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримала від Європейської комісії перший траншна загальну суму 50 мільярдів євро. Наразі переказали 4,5 мільярда євро.Про це заявив голова дипломатії ЄС, повідомляє РБК-Україн а з посиланням на прес-конференцію."Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України", - заявив він.При цьому Боррель додав, що завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ до ЄС.

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