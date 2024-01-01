У волинянина в сейфі знайшли гранату
Сьогодні, 13:22
У містечку Любешів на Волині під час перевірки власника зброї поліцейські виявили гранату, схожу на бойову.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.
Вчора, 19 березня під час службових обов'язків з перевірки дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, працівники сектору реагування патрульної поліції перевіряли умови зберігання мисливської зброї жителем селища.
Серед іншого в сейфі зі зброєю виявлено предмет, схожий на бойову гранату Ф-1. На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки ГУНП у Волинській області.
За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч.1.ст.263 КК України.
Проводиться досудове розслідування.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.
Вчора, 19 березня під час службових обов'язків з перевірки дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, працівники сектору реагування патрульної поліції перевіряли умови зберігання мисливської зброї жителем селища.
Серед іншого в сейфі зі зброєю виявлено предмет, схожий на бойову гранату Ф-1. На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки ГУНП у Волинській області.
За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч.1.ст.263 КК України.
Проводиться досудове розслідування.
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