У волинянина в сейфі знайшли гранату

У волинянина в сейфі знайшли гранату
У містечку Любешів на Волині під час перевірки власника зброї поліцейські виявили гранату, схожу на бойову.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.

Вчора, 19 березня під час службових обов'язків з перевірки дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, працівники сектору реагування патрульної поліції перевіряли умови зберігання мисливської зброї жителем селища.

Серед іншого в сейфі зі зброєю виявлено предмет, схожий на бойову гранату Ф-1. На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки ГУНП у Волинській області.
У волинянина в сейфі знайшли гранату

За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч.1.ст.263 КК України.

Проводиться досудове розслідування.

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Теги: поліція, Волинь
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