У 22-річного волинянина вдома знайшли гранати, зброю та набої. ФОТО

У 22-річного волинянина вдома знайшли гранати, зброю та набої. ФОТО
Заборонені предмети поліцейські вилучили за місцем проживання у 22-річного жителя Камінь-Каширської громади учора, 7 березня.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили у волинянина, зокрема, гранату РГД – 5 та запал до неї, пістолет-кулемет МР-40, дві навчальні гранати, кілька детонаторів, імітаційні патрони, сигнальний пістолет та 45 набоїв калібру 9 мм.

До вилучення небезпечних предметів залучались спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За фактом незаконного поводження із зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
У 22-річного волинянина вдома знайшли гранати, зброю та набої. ФОТО

Волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
У 22-річного волинянина вдома знайшли гранати, зброю та набої. ФОТО

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Теги: Волинь, зброя, поліція
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