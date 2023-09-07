У 22-річного волинянина вдома знайшли гранати, зброю та набої. ФОТО

Заборонені предмети поліцейські вилучили за місцем проживання у 22-річного жителя Камінь-Каширської громади учора, 7 березня.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили у волинянина, зокрема, гранату РГД – 5 та запал до неї, пістолет-кулемет МР-40, дві навчальні гранати, кілька детонаторів, імітаційні патрони, сигнальний пістолет та 45 набоїв калібру 9 мм.До вилучення небезпечних предметів залучались спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За фактом незаконного поводження із зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.