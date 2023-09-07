У 22-річного волинянина вдома знайшли гранати, зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Заборонені предмети поліцейські вилучили за місцем проживання у 22-річного жителя Камінь-Каширської громади учора, 7 березня.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили у волинянина, зокрема, гранату РГД – 5 та запал до неї, пістолет-кулемет МР-40, дві навчальні гранати, кілька детонаторів, імітаційні патрони, сигнальний пістолет та 45 набоїв калібру 9 мм.
До вилучення небезпечних предметів залучались спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За фактом незаконного поводження із зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили у волинянина, зокрема, гранату РГД – 5 та запал до неї, пістолет-кулемет МР-40, дві навчальні гранати, кілька детонаторів, імітаційні патрони, сигнальний пістолет та 45 набоїв калібру 9 мм.
До вилучення небезпечних предметів залучались спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За фактом незаконного поводження із зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У 22-річного волинянина вдома знайшли гранати, зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У Збройних силах України служать понад 45000 жінок
Сьогодні, 12:48
Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м
Сьогодні, 12:25
У Луцьку навколішки зустріли полеглих Героїв
Сьогодні, 12:08