У Збройних силах України служать понад 45000 жінок
Сьогодні, 12:48
У Збройних силах України служать 45 тисяч 587 жінок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Military Media Center.
“Станом на січень 2024 року в українській армії служать 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року. З них 13 487 мають статус учасника бойових дій”, - ідеться у повідомленні.
За даними Military Media Center, понад 4 тисячі військовослужбовиць перебувають в районах проведення бойових дій.
Загальна кількість жінок, які працюють і служать у ЗСУ, станом на 2024 рік становить понад 62 тисячі.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Military Media Center.
“Станом на січень 2024 року в українській армії служать 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року. З них 13 487 мають статус учасника бойових дій”, - ідеться у повідомленні.
За даними Military Media Center, понад 4 тисячі військовослужбовиць перебувають в районах проведення бойових дій.
Загальна кількість жінок, які працюють і служать у ЗСУ, станом на 2024 рік становить понад 62 тисячі.
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