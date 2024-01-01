Cейм Польщі закликав заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з росії та Білорусі
Сьогодні, 13:20
Нижня палата польського парламенту закликала Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту в ЄС сільськогосподарської продукції з росії та Білорусі.
Резолюція Сейму "Про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу" ухвалена у четвер, передає кореспондент Укрінформу.
“Ми закликаємо Єврокомісію внести пропозицію щодо запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Євросоюзу”, - йдеться в документі.
У резолюції підкреслюється, що імпорт продовольства і сільськогосподарської продукції з росії і Білорусі продовжує приносити "величезні доходи" виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
“Наш моральний обов’язок - зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України”, - наголошується в документі.
Депутати підкреслюють, що росія продовжує реалізувати свою стратегію використання продуктів харчування як зброї, спричиняючи перебої в постачанні української сільськогосподарської продукції по всьому світу.
“Тому ключовим пріоритетом ЄС має бути продовження підтримки України у відновленні експорту її товарів до країн, які цього найбільше потребують. Торгівля продовольством і сільськогосподарською продукцією не може продовжувати підтримувати жорстокий російський режим і його помічників у Мінську”, – наголошується в документі.
Водночас у Сеймі наголошують на вжитті заходів для захисту чутливих секторів ринку від надмірного імпорту з України і очікують, що Єврокомісія "терміново розпочне роботу, спрямовану на якнайшвидше повернення до застосування у торговельних відносинах з Україною виключно норм, що випливають з Угоди про асоціацію між ЄС та Україною".
У документі також ідеться про необхідність перевірки положень Європейської зеленої угоди.
Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава офіційно звернеться до Європейської комісії із закликом про повну блокаду на ввезення до Євросоюзу будь-якої агропродукції з росії та Білорусі.
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Резолюція Сейму "Про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу" ухвалена у четвер, передає кореспондент Укрінформу.
“Ми закликаємо Єврокомісію внести пропозицію щодо запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Євросоюзу”, - йдеться в документі.
У резолюції підкреслюється, що імпорт продовольства і сільськогосподарської продукції з росії і Білорусі продовжує приносити "величезні доходи" виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
“Наш моральний обов’язок - зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України”, - наголошується в документі.
Депутати підкреслюють, що росія продовжує реалізувати свою стратегію використання продуктів харчування як зброї, спричиняючи перебої в постачанні української сільськогосподарської продукції по всьому світу.
“Тому ключовим пріоритетом ЄС має бути продовження підтримки України у відновленні експорту її товарів до країн, які цього найбільше потребують. Торгівля продовольством і сільськогосподарською продукцією не може продовжувати підтримувати жорстокий російський режим і його помічників у Мінську”, – наголошується в документі.
Водночас у Сеймі наголошують на вжитті заходів для захисту чутливих секторів ринку від надмірного імпорту з України і очікують, що Єврокомісія "терміново розпочне роботу, спрямовану на якнайшвидше повернення до застосування у торговельних відносинах з Україною виключно норм, що випливають з Угоди про асоціацію між ЄС та Україною".
У документі також ідеться про необхідність перевірки положень Європейської зеленої угоди.
Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава офіційно звернеться до Європейської комісії із закликом про повну блокаду на ввезення до Євросоюзу будь-якої агропродукції з росії та Білорусі.
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