Національний герой та символ України: лучан запрошують на виставу до дня народження Шевченка

Тараса Шевченка на сцені Волинського драмтеатру відбудеться драма «Державна зрада» Рея Лепіки. Ця п'єса написана американцем, але з українською душею.



Про це повідомили організатори заходу.



Перед глядачами відтвориться одна з драм життя Великого Кобзаря. Члени Кирило-Мефодіївського братства Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, Юрій Андрузький і Тарас Шевченко, закуті у кайдани, постають перед судом. 33-річний художник був чи не найактивнішим діячем товариства, він боровся за права кріпаків та національну свободу України. Ця історія, сповнена переживань, проводить глядачів через сторінки біографії українського поета, перед яким ставлять непростий вибір. Пророчима стають особливо у сьогоденні його слова: «Ми кинули іскру, з якої, вірю, розгориться полум’я… І Україна буде вільною вперше за тисячу років».



"Яким він був? Академік, обдарований скульптор, викладач живопису, успішний і затребуваний художник-портретист... Елегантний, зі смаком одягнений, ніколи не соромився свого походження, зустрічався і товаришував із найвидатнішими людьми своєї епохи... Харизматичний, ерудований, талановитий оповідач, любитель пожартувати, «зірка» культурного товариства того часу... Вільно розмовляв на кількох іноземних мовах... Цікаво, чи відомі вам такі факти про нього? Вистава нашого театру торкнеться теми життєвого шляху та стосунків із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка. Прийдіть вшанувати разом пам’ять видатного українця!" - йдеться у анонсі вистави.



Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Коли?



У суботу, 9 березня, о 17:00 на на основній сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.



Квитки у касі та адміністраторів за номерами +38(0332)725460,+38(0332)725303, а також на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 9 березня, до 210-ої річниці від дня народженняна сцені Волинського драмтеатру відбудеться драма «Державна зрада». Ця п'єса написана американцем, але з українською душею.Про це повідомили організатори заходу.Перед глядачами відтвориться одна з драм життя Великого Кобзаря. Члени Кирило-Мефодіївського братстваі Тарас Шевченко, закуті у кайдани, постають перед судом. 33-річний художник був чи не найактивнішим діячем товариства, він боровся за права кріпаків та національну свободу України. Ця історія, сповнена переживань, проводить глядачів через сторінки біографії українського поета, перед яким ставлять непростий вибір. Пророчима стають особливо у сьогоденні його слова: «Ми кинули іскру, з якої, вірю, розгориться полум’я… І Україна буде вільною вперше за тисячу років»."Яким він був? Академік, обдарований скульптор, викладач живопису, успішний і затребуваний художник-портретист... Елегантний, зі смаком одягнений, ніколи не соромився свого походження, зустрічався і товаришував із найвидатнішими людьми своєї епохи... Харизматичний, ерудований, талановитий оповідач, любитель пожартувати, «зірка» культурного товариства того часу... Вільно розмовляв на кількох іноземних мовах... Цікаво, чи відомі вам такі факти про нього? Вистава нашого театру торкнеться теми життєвого шляху та стосунків із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка. Прийдіть вшанувати разом пам’ять видатного українця!" - йдеться у анонсі вистави.Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).У суботу, 9 березня, о 17:00 на на основній сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.Квитки у касі та адміністраторів за номерами +38(0332)725460,+38(0332)725303, а також на театральному сайті

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