Спіймали окупанта, який розстріляв українського військовополоненого: йому загрожує довічне ув'язнення

Спіймали окупанта, який розстріляв українського військовополоненого: йому загрожує довічне ув'язнення
СБУ повідомила про підозру «штурмовику V» у полоні, який раніше розстріляв військовополоненого воїна ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ,

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який розстрілював українських військовополонених.

Зловмисником виявився неодноразово засуджений Дмитро Курашов – стрілець штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу рф.

За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, 6 січня цього року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого рашисти взяли в полон під час «м’ясного» штурму рф.

Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця.
Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та його співслужбовців.

Під час допиту в СБУ інший полонений рашист «здав» Курашова, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини рашиста у вбивстві полоненого бійця ЗСУ.

Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством).

Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Спіймали окупанта, який розстріляв українського військовополоненого: йому загрожує довічне ув'язнення

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: СБУ, військовополонений, розстріл
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