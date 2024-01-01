15-річний волинянин скоїв аварію: на батька горе-водія склали адмінпротоколи

На Волині трапилася ДТП за участі неповнолітнього.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 7 березня, близько 23-ї години, надійшов виклик про ДТП. Коли інспектори прибули на місце події, то виявили 15-річного юнака, який керував автомобілем Volkswagen.З’ясувалося, що керманич не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на опору. Поліцейські негайно зв’язалися з батьком неповнолітнього, який приїхав на місце автопригоди.На чоловіка патрульні склали адмінпротоколи за ст. 184 (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей)."Шановні батьки, будьте пильними до своїх дітей!" - наголошують у патрульній поліції.