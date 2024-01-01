15-річний волинянин скоїв аварію: на батька горе-водія склали адмінпротоколи
Сьогодні, 14:53
На Волині трапилася ДТП за участі неповнолітнього.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 7 березня, близько 23-ї години, надійшов виклик про ДТП. Коли інспектори прибули на місце події, то виявили 15-річного юнака, який керував автомобілем Volkswagen.
З’ясувалося, що керманич не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на опору. Поліцейські негайно зв’язалися з батьком неповнолітнього, який приїхав на місце автопригоди.
На чоловіка патрульні склали адмінпротоколи за ст. 184 (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей).
"Шановні батьки, будьте пильними до своїх дітей!" - наголошують у патрульній поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 7 березня, близько 23-ї години, надійшов виклик про ДТП. Коли інспектори прибули на місце події, то виявили 15-річного юнака, який керував автомобілем Volkswagen.
З’ясувалося, що керманич не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на опору. Поліцейські негайно зв’язалися з батьком неповнолітнього, який приїхав на місце автопригоди.
На чоловіка патрульні склали адмінпротоколи за ст. 184 (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей).
"Шановні батьки, будьте пильними до своїх дітей!" - наголошують у патрульній поліції.
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