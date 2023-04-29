На Волині у квартирі зачинилася дитина: викликали рятувальників

На Волині у квартирі зачинилася дитина: викликали рятувальників
Сьогодні, 8 березня, о 10:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, у квартирі на вулиці Ковельській у селищі Турійськ Ковельського району в квартирі зачинився хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Телефонувала його бабуся і благала рятувальників допомогти.

Бійці чергового відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Турійськ по висувній драбині дістались до вікна квартири, за допомогою шанцевого інструменту відкрили вікно, потрапили у квартиру та відчинили двері бабусі.
На Волині у квартирі зачинилася дитина: викликали рятувальників

З хлопчиком все було добре і, щоб підтримати засмученого малого, рятувальники дозволили йому приміряли пожежну каску та сфотографувались з ним.

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Теги: Волинь, хлопчик, квартира, рятувальники
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