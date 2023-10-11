ЗСУ відпрацювали по російських літаках на відстані понад 150 км, – Олещук

Микола Олещук повідомив про бойове застосування по російських літаках на відстані понад 150 км.



Про це він



"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі.



Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!



Так, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується", - йдеться в повідомленні.



Він зазначив, що після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенантповідомив про бойове застосування по російських літаках на відстані понад 150 км.Про це він повідомив у Телеграмі."Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі.Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!Так, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується", - йдеться в повідомленні.Він зазначив, що після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення

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