ЗСУ відпрацювали по російських літаках на відстані понад 150 км, – Олещук
Сьогодні, 15:05
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про бойове застосування по російських літаках на відстані понад 150 км.
Про це він повідомив у Телеграмі.
"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі.
Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!
Так, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення
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Про це він повідомив у Телеграмі.
"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі.
Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!
Так, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення
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