ЗСУ відпрацювали по російських літаках на відстані понад 150 км, – Олещук

ЗСУ відпрацювали по російських літаках на відстані понад 150 км, – Олещук
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про бойове застосування по російських літаках на відстані понад 150 км.

Про це він повідомив у Телеграмі.

"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі.

Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!

Так, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення

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Теги: літаки, росія
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