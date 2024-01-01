У Луцьку навколішки зустріли полеглих Героїв

У Луцьку навколішки зустріли полеглих Героїв
До Луцька сьогодні, 8 березня, привезли тіла військовослужбовців, які загинули у боях із російськими загарбниками.

Про це пише ВСН.

Зранку у п'ятницю, 8 березня до Луцька «на щиті» привезли тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Героїв зустрічали у селі Підгайці на АЗС KING OI. Траурний кортеж проїжджав через усе місто - вулиця Рівненська - Київський майдан - Центр - Набережна - Ковельська - СМЕ вул.Стефаника - в сторону Володимира
У Луцьку навколішки зустріли полеглих Героїв

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті», - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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