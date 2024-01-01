У Луцьку навколішки зустріли полеглих Героїв





Про це пише



Зранку у п'ятницю, 8 березня до Луцька «на щиті» привезли тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.



Героїв зустрічали у селі Підгайці на АЗС KING OI. Траурний кортеж проїжджав через усе місто - вулиця Рівненська - Київський майдан - Центр - Набережна - Ковельська - СМЕ вул.Стефаника - в сторону Володимира



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.



«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцька сьогодні, 8 березня, привезли тіла військовослужбовців, які загинули у боях із російськими загарбниками.Про це пише ВСН Зранку у п'ятницю, 8 березня до ЛуцькаГероїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Героїв зустрічали у селі Підгайці на АЗС KING OI. Траурний кортеж проїжджав через усе місто - вулиця Рівненська - Київський майдан - Центр - Набережна - Ковельська - СМЕ вул.Стефаника - в сторону ВолодимираПро дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті», - йдеться у повідомленні.

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