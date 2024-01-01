На Карпенка-Карого у Луцьку зіткнулися дві машини

На Карпенка-Карого у Луцьку зіткнулися дві машини
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 8 березня, на вулиці Карпенка-Карого.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця управління патрульної поліції Волинської області Єлена Гасюк.

Автопригода трапилася зранку на вулиці Карпенка-Карого.

У патрульній поліції розповіли, що водій автомобіля Опель Меріва не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся із Фольксвагеном Гольф.

Унаслідок ДТП, на щастя, минулося без постраждалих. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Патрульні склали на водія Опеля адмінпротокол за статтею 124 КУпАП.


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Теги: ДТП, Луцьк
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