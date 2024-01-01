На Карпенка-Карого у Луцьку зіткнулися дві машини





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця управління патрульної поліції Волинської області Єлена Гасюк.



Автопригода трапилася зранку на вулиці Карпенка-Карого.



У патрульній поліції розповіли, що водій автомобіля Опель Меріва не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся із Фольксвагеном Гольф.



Унаслідок ДТП, на щастя, минулося без постраждалих. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



Патрульні склали на водія Опеля адмінпротокол за статтею 124 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 8 березня, на вулиці Карпенка-Карого.Про це у коментарірозповіла речниця управління патрульної поліції Волинської областізранку на вулиці Карпенка-Карого.У патрульній поліції розповіли, що водій автомобіля Опель Меріва не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся із Фольксвагеном Гольф.Унаслідок ДТП, на щастя, минулося без постраждалих. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Патрульні склали на водія Опеля адмінпротокол за статтею 124 КУпАП.

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