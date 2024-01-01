У Володимир прибуде траурний кортеж із двома Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном
Сьогодні, 10:51
"На щиті" на Волинь повертаються два Герої Назарій Ляснюк та Юрій Мисан.
Про це повідомили в Устилузькій громаді та міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Сьогодні, 8 березня 2024 року, прибуде жалобний кортеж з тілом Героя Назарія Ляснюка.
Орієнтовно о 11.30 годині траурний кортеж "На щиті" вирушить з м.Володимир через м.Устилуг вул. Б.Хмельницького - с.Залужжя - с. Стенжаричі в с.Микитичі.
Просимо жителів громади гідно зустріти нашого захисника «На щиті», створивши «живий коридор» та схиливши голови в скорботі віддати Назарію Ляснюку останню шану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час поховання буде повідомлено додатково.
Міський голова Володимира Ігор Пальонка додав, що сьогодні у Володимир прибуде траурний кортеж із двома загиблими Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном.
Прошу містян вшанувати захисників, які віддали життя за нашу незалежність і свободу, сформувавши коридор шани вздовж вулиць Луцької, Ковельської та Шпитальної.
Прибуття місії «На щиті» з боку Луцька орієнтовно об 11:15.
Вічна пам’ять та шана полеглим Героям!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в Устилузькій громаді та міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Сьогодні, 8 березня 2024 року, прибуде жалобний кортеж з тілом Героя Назарія Ляснюка.
Орієнтовно о 11.30 годині траурний кортеж "На щиті" вирушить з м.Володимир через м.Устилуг вул. Б.Хмельницького - с.Залужжя - с. Стенжаричі в с.Микитичі.
Просимо жителів громади гідно зустріти нашого захисника «На щиті», створивши «живий коридор» та схиливши голови в скорботі віддати Назарію Ляснюку останню шану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час поховання буде повідомлено додатково.
Міський голова Володимира Ігор Пальонка додав, що сьогодні у Володимир прибуде траурний кортеж із двома загиблими Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном.
Прошу містян вшанувати захисників, які віддали життя за нашу незалежність і свободу, сформувавши коридор шани вздовж вулиць Луцької, Ковельської та Шпитальної.
Прибуття місії «На щиті» з боку Луцька орієнтовно об 11:15.
Вічна пам’ять та шана полеглим Героям!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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