У Володимир прибуде траурний кортеж із двома Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном

Назарій Ляснюк та Юрій Мисан.



Про це Ігор Пальонка.



"Сьогодні, 8 березня 2024 року, прибуде жалобний кортеж з тілом Героя Назарія Ляснюка.



Орієнтовно о 11.30 годині траурний кортеж "На щиті" вирушить з м.Володимир через м.Устилуг вул. Б.Хмельницького - с.Залужжя - с. Стенжаричі в с.Микитичі.



Просимо жителів громади гідно зустріти нашого захисника «На щиті», створивши «живий коридор» та схиливши голови в скорботі віддати Назарію Ляснюку останню шану", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час поховання буде повідомлено додатково.



Міський голова Володимира Ігор Пальонка додав, що сьогодні у Володимир прибуде траурний кортеж із двома загиблими Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном.



Прошу містян вшанувати захисників, які віддали життя за нашу незалежність і свободу, сформувавши коридор шани вздовж вулиць Луцької, Ковельської та Шпитальної.



Прибуття місії «На щиті» з боку Луцька орієнтовно об 11:15.



Вічна пам’ять та шана полеглим Героям!



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" на Волинь повертаються два ГероїтаПро це повідомили в Устилузькій громаді та міський голова Володимира"Сьогодні, 8 березня 2024 року, прибуде жалобний кортеж з тіломОрієнтовно о 11.30 годині траурний кортеж "На щиті" вирушить з м.Володимир через м.Устилуг вул. Б.Хмельницького - с.Залужжя - с. Стенжаричі в с.Микитичі.Просимо жителів громади гідно зустріти нашого захисника «На щиті», створивши «живий коридор» та схиливши голови в скорботі віддати Назарію Ляснюку останню шану", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час поховання буде повідомлено додатково.Міський голова Володимирадодав, що сьогодні у Володимир прибуде траурний кортеж із двома загиблими Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном.Прошу містян вшанувати захисників, які віддали життя за нашу незалежність і свободу, сформувавши коридор шани вздовж вулиць Луцької, Ковельської та Шпитальної.Прибуття місії «На щиті» з боку Луцька орієнтовно об 11:15.Вічна пам’ять та шана полеглим Героям!

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