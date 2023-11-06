На Волині зіткнулися два легковики: водія затисло у салоні авто

На Волині зіткнулися два легковики: водія затисло у салоні авто
Сьогодні вранці о 08:14 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля села Жабка Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У результаті зіткнення двох легковиків один з водіїв був затиснутий у салоні автомобіля.

На місці події працювали рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк. За допомогою гідроінструменту вони від'єднали деформовані автомобільні двері, звільнили водія й передали його медикам.
На Волині зіткнулися два легковики: водія затисло у салоні авто

Водій та пасажир іншого автомобіля не постраждали.

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Теги: Волинь, ДТП, автомобілі
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