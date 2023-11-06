На Волині зіткнулися два легковики: водія затисло у салоні авто





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У результаті зіткнення двох легковиків один з водіїв був затиснутий у салоні автомобіля.



На місці події працювали рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк. За допомогою гідроінструменту вони від'єднали деформовані автомобільні двері, звільнили водія й передали його медикам.



Водій та пасажир іншого автомобіля не постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці о 08:14 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля села Жабка Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У результаті зіткнення двох легковиків один з водіїв був затиснутий у салоні автомобіля.На місці події працювали рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк. За допомогою гідроінструменту вони від'єднали деформовані автомобільні двері, звільнили водія й передали його медикам.Водій та пасажир іншого автомобіля не постраждали.

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