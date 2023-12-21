На Волині автомобіль з’їхав в кювет: постраждали п'ятеро людей

На Волині автомобіль з’їхав в кювет: постраждали п'ятеро людей
Слідчі з’ясовують обставини ДТП у Луцькому районі з п’ятьма постраждалими.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася учора, 7 березня, близько 20 години, у селі Гремяче.

55-річний водій Volkswagen не впорався із керуванням та з’їхав в кювет. Внаслідок цього керманич та ще четверо пасажирів, 52, 49, 42, 38 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усіх їх госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

За фактом аварії відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що заподіяло потерпілим тяжке тілесне ушкодження. Триває розслідування.

Фото ілюстративне.

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Теги: Волинь, ДТП, постраждалі
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