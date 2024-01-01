Військового з Волині посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького

Військового з Волині посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького
Полеглого захисника з Бучина, що на Любешівщині, відзначили державною нагородою.

Про це пише газета "Нове життя".

Відповідно до указу Президента України «№148/2024, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено майора Сергія Васильовича Токарчука (посмертно).

Відповідний указ розміщений на офіційному інтернет-представництві Глави держави. У ньому йдеться про відзначення захисників «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».

Нагадаємо, майор 14-ї окремої механізованої бригади Токарчук Сергій Васильович, 1991 року народження, уродженець села Бучин, загинув 19 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Миколаївщині. Востаннє він виходив на зв’язок із рідними 19 квітня 2022 року.

Рік батьки, дружина, вся родина жили надією, що їхній син, чоловік живий. Однак експертиза ДНК підтвердила, що захисник загинув, боронячи рідну Україну на Миколаївщині.
Військового з Волині посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького

Поховали Героя в рідному селі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські шпигуни шукали слабкі місця в обороні Слов’янська
Сьогодні, 11:38
На Карпенка-Карого у Луцьку зіткнулися дві машини
Сьогодні, 11:20
Військового з Волині посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького
Сьогодні, 11:10
У Володимир прибуде траурний кортеж із двома Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном
Сьогодні, 10:51
На Волині автомобіль з’їхав в кювет: постраждали п'ятеро людей
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
У Володимир прибуде траурний кортеж із двома Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном У Володимир прибуде траурний кортеж із двома Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном
Сьогодні, 10:51
На Волині вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв На Волині вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
07 березень, 16:48
«На щиті» назавжди повертається додому Герой з Волині Віктор Козачук «На щиті» назавжди повертається додому Герой з Волині Віктор Козачук
07 березень, 12:50
З серпня вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Верешка З серпня вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Верешка
07 березень, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські шпигуни шукали слабкі місця в обороні Слов’янська
Сьогодні, 11:38
 0
На Карпенка-Карого у Луцьку зіткнулися дві машини
Сьогодні, 11:20
 0
Військового з Волині посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького
Сьогодні, 11:10
 0
У Володимир прибуде траурний кортеж із двома Героями – 24-річним Назарієм Ляснюком та 54-річним Юрієм Мисаном
Сьогодні, 10:51
 0
На Волині автомобіль з’їхав в кювет: постраждали п'ятеро людей
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8