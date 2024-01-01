Військового з Волині посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького





Про це



Відповідно до указу Президента України «№148/2024, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено майора Сергія Васильовича Токарчука (посмертно).



Відповідний указ розміщений на офіційному інтернет-представництві Глави держави. У ньому йдеться про відзначення захисників «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».



Нагадаємо, майор 14-ї окремої механізованої бригади Токарчук Сергій Васильович, 1991 року народження, уродженець села Бучин, загинув 19 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Миколаївщині. Востаннє він виходив на зв’язок із рідними 19 квітня 2022 року.



Рік батьки, дружина, вся родина жили надією, що їхній син, чоловік живий. Однак експертиза ДНК підтвердила, що захисник загинув, боронячи рідну Україну на Миколаївщині.



Поховали Героя в рідному селі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Полеглого захисника з Бучина, що на Любешівщині, відзначили державною нагородою.Про це пише газета "Нове життя".Відповідно до указу Президента України «№148/2024, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено майора(посмертно).Відповідний указ розміщений на офіційному інтернет-представництві Глави держави. У ньому йдеться про відзначення захисників «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».Нагадаємо, майор 14-ї окремої механізованої бригади Токарчук Сергій Васильович, 1991 року народження, уродженець села Бучин, загинув 19 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Миколаївщині. Востаннє він виходив на зв’язок із рідними 19 квітня 2022 року.Рік батьки, дружина, вся родина жили надією, що їхній син, чоловік живий. Однак експертиза ДНК підтвердила, що захисник загинув, боронячи рідну Україну на Миколаївщині.Поховали Героя в рідному селі.

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