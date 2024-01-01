ЗСУ за добу ліквідували ще 880 окупантів

ЗСУ за добу ліквідували ще 880 окупантів
Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила 422310 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,

– танків ‒ 6706 (+11) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,

– артилерійських систем – 10375 (+25) од,

– РСЗВ – 1011 (+2) од,

– засоби ППО ‒ 704 (+3) од,

– літаків – 347 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),

– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,

– спеціальна техніка ‒ 1656 (+9).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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