ЗСУ за добу ліквідували ще 880 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,



– танків ‒ 6706 (+11) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,



– артилерійських систем – 10375 (+25) од,



– РСЗВ – 1011 (+2) од,



– засоби ППО ‒ 704 (+3) од,



– літаків – 347 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),



– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),



– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,



– спеціальна техніка ‒ 1656 (+9).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила 422310 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,– танків ‒ 6706 (+11) од,– бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,– артилерійських систем – 10375 (+25) од,– РСЗВ – 1011 (+2) од,– засоби ППО ‒ 704 (+3) од,– літаків – 347 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,– спеціальна техніка ‒ 1656 (+9).

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