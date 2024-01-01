ЗСУ за добу ліквідували ще 880 окупантів
Сьогодні, 10:00
Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила 422310 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,
– танків ‒ 6706 (+11) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,
– артилерійських систем – 10375 (+25) од,
– РСЗВ – 1011 (+2) од,
– засоби ППО ‒ 704 (+3) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),
– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,
– спеціальна техніка ‒ 1656 (+9).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,
– танків ‒ 6706 (+11) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,
– артилерійських систем – 10375 (+25) од,
– РСЗВ – 1011 (+2) од,
– засоби ППО ‒ 704 (+3) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),
– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,
– спеціальна техніка ‒ 1656 (+9).
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