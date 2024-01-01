У лікарні від отриманих поранень помер Герой з Волині Назарій Ляснюк
Сьогодні, 10:40
5 березня 2024 року в лікарні від отриманих поранень помер військовий Ляснюк Назарій Миколайович, 1999 року народження, уродженець села Микитичі.
Про це повідомили в Устилузькій громаді.
"Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким.
Тіло померлого Героя "на щиті" прибуде на місце вічного спочинку в село Микитичі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прибуття буде повідомлено додатково.
З метою вшанування пам’яті померлого Назарія Ляснюка в Устилузькій міській територіальній громаді з 6 по 7 березня 2024 року оголошено Дні жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в Устилузькій громаді.
"Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким.
Тіло померлого Героя "на щиті" прибуде на місце вічного спочинку в село Микитичі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прибуття буде повідомлено додатково.
З метою вшанування пам’яті померлого Назарія Ляснюка в Устилузькій міській територіальній громаді з 6 по 7 березня 2024 року оголошено Дні жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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