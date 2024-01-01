У лікарні від отриманих поранень помер Герой з Волині Назарій Ляснюк

У лікарні від отриманих поранень помер Герой з Волині Назарій Ляснюк
5 березня 2024 року в лікарні від отриманих поранень помер військовий Ляснюк Назарій Миколайович, 1999 року народження, уродженець села Микитичі.

Про це повідомили в Устилузькій громаді.

"Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким.
Тіло померлого Героя "на щиті" прибуде на місце вічного спочинку в село Микитичі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час прибуття буде повідомлено додатково.

З метою вшанування пам’яті померлого Назарія Ляснюка в Устилузькій міській територіальній громаді з 6 по 7 березня 2024 року оголошено Дні жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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