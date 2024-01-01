У лікарні від отриманих поранень помер Герой з Волині Назарій Ляснюк

Ляснюк Назарій Миколайович, 1999 року народження, уродженець села Микитичі.



Про це



"Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким.

Тіло померлого Героя "на щиті" прибуде на місце вічного спочинку в село Микитичі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час прибуття буде повідомлено додатково.



З метою вшанування пам’яті померлого Назарія Ляснюка в Устилузькій міській територіальній громаді з 6 по 7 березня 2024 року оголошено Дні жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 березня 2024 року в лікарні від отриманих поранень помер військовий, 1999 року народження, уродженець села Микитичі.Про це повідомили в Устилузькій громаді."Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким.Тіло померлого Героя "на щиті" прибуде на місце вічного спочинку в село Микитичі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час прибуття буде повідомлено додатково.З метою вшанування пам’яті померлого Назарія Ляснюка в Устилузькій міській територіальній громаді з 6 по 7 березня 2024 року оголошено Дні жалоби.

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