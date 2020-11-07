Очищує 320 метрів кубічних води на добу: як працює станція водопідготовки в Луцькій громаді

Станція Водопідготовки, яку встановили в селищі Рокині Луцької громади, більш як у 10 разів очищує воду від заліза й органічних домішок.



Про це Алла Сокол. З її слів, окрім лабораторії "Луцькводоканалу", також стан води за фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними якостями контролюють лабораторії "Держпродспоживслужби".



"Останні дані показали, що на вході на станцію знезалізнення вміст заліза був 1 міліграм на літр води, а на виході 0,06 мг. Більше як в 10 разів ця система забирає залізо. Поряд із тим забралися каламутність: різні завислі у воді речовини. Якість стала набагато кращою, ніж подавала стара система очистки", — сказала посадовиця.



Процес знезалізнення води через модульну станцію в Рокинях



Загалом багаторівнева система очистки забезпечує потреби тисячі абонентів у селищі Рокині, зазначив директор Луцькводоканалу Віктор Гуменюк. З його слів, жителі багатоквартирних будинків, відвідувачі школи, дитячого садочку та будинку культури користуються фільтрованою водою впродовж місяця.



"Все приготування на кухні іде на воді. Навіть деколи воду я вживаю сирою з під крана, не кип'ячу. Зараз в нас набагато стала чистіша, якісніша вода", — розповіла жителька Рокинів Олена Мішко.



Модульну станцію встановили поблизу старої. Як зазначив оператор станції Володимир Соломатін, система водопідготовки працює в автоматичному режимі, її роботу контролює один працівник.



З його слів, станція може очищувати 320 метрів кубічних води на добу від сірководню, заліза й марганцю. Найголовніше в усій схемі, говорить фахівець — це система аерації.



"Вхідний тиск 2,7 АТ, вихідний зараз 2,2. Через компресор подається повітря, вода змішується тут з повітрям, така робиться подушечка і як душ проходить вода через повітря. Потім подається на фільтри. Тут є засипка: зверху марганець, потім пісок, і далі речовини, які не дозволяють піску уходити в систему", — сказав оператор.



Вартість станції водоочистки та тривалість кредиту



Модульна станція водопідготовки в Рокинях стала другою встановленою станцією в Луцькій міській громаді. Першу встановили в селі Брище, де розташований сміттєвий полігон, восени 2023 року, розповів директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.



Станції придбали за гроші, передбачені підприємством на інвестиційну програму. Вартість обладнання, зі слів посадовця, становило орієнтовно 7,2 млн грн. Це, зі слів посадовця, не вплинуло на тариф.



"У селі Рокині — там велика кількість споживачів, зовнішня мережа водопостачання поліетиленова труба, тобто вода не буде повторно забруднюватись. Враховуючи авансовий платіж, в нас в кредиті 5,5 мільйонів гривень", — сказав Віктор Гуменюк.



Керуючий філією банку в Луцьку Олександр Буць розповів, що ставка фінансування для "Луцькводоканалу" складає 11% річних в гривні з можливістю подальшого зниження ставки до 9 % через збільшення працівників на підприємстві. З його слів, кредит комунальне підприємство буде сплачувати протягом двох років.



"Щодо переваг лізингу для громади та підприємства: Інвестицію зробили сьогодні, вартість обладнання не буде збільшуватись протягом наступних років. Не потрібна будь-яка інша додаткова застава, підприємство не несе додаткових витрат на нотаріальні посвідчення і витрати", — додав фахівець банку.



Довідково: Модульна станція очистки води в Луцькій громаді — перший в Україні проєкт, реалізований через державну програму "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9", яким скористалося комунальне підприємство, додав директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцької громади, більш як у 10 разів очищує воду від заліза й органічних домішок.Про це Суспільному розповіла начальниця хіміко-бактеріологічної лабораторії "Луцькводоканалу". З її слів, окрім лабораторії "Луцькводоканалу", також стан води за фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними якостями контролюють лабораторії "Держпродспоживслужби"."Останні дані показали, що на вході на станцію знезалізнення вміст заліза був 1 міліграм на літр води, а на виході 0,06 мг. Більше як в 10 разів ця система забирає залізо. Поряд із тим забралися каламутність: різні завислі у воді речовини. Якість стала набагато кращою, ніж подавала стара система очистки", — сказала посадовиця.Загалом багаторівнева система очистки забезпечує потреби тисячі абонентів у селищі Рокині, зазначив директор ЛуцькводоканалуЗ його слів, жителі багатоквартирних будинків, відвідувачі школи, дитячого садочку та будинку культури користуються фільтрованою водою впродовж місяця."Все приготування на кухні іде на воді. Навіть деколи воду я вживаю сирою з під крана, не кип'ячу. Зараз в нас набагато стала чистіша, якісніша вода", — розповіла жителька РокинівМодульну станцію встановили поблизу старої. Як зазначив оператор станції, система водопідготовки працює в автоматичному режимі, її роботу контролює один працівник.З його слів, станція може очищувати 320 метрів кубічних води на добу від сірководню, заліза й марганцю. Найголовніше в усій схемі, говорить фахівець — це система аерації."Вхідний тиск 2,7 АТ, вихідний зараз 2,2. Через компресор подається повітря, вода змішується тут з повітрям, така робиться подушечка і як душ проходить вода через повітря. Потім подається на фільтри. Тут є засипка: зверху марганець, потім пісок, і далі речовини, які не дозволяють піску уходити в систему", — сказав оператор.Модульна станція водопідготовки в Рокинях стала другою встановленою станцією в Луцькій міській громаді. Першу встановили в селі Брище, де розташований сміттєвий полігон, восени 2023 року, розповів директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.Станції придбали за гроші, передбачені підприємством на інвестиційну програму. Вартість обладнання, зі слів посадовця, становило орієнтовно 7,2 млн грн. Це, зі слів посадовця, не вплинуло на тариф."У селі Рокині — там велика кількість споживачів, зовнішня мережа водопостачання поліетиленова труба, тобто вода не буде повторно забруднюватись. Враховуючи авансовий платіж, в нас в кредиті 5,5 мільйонів гривень", — сказав Віктор Гуменюк.Керуючий філією банку в Луцьку Олександр Буць розповів, що ставка фінансування для "Луцькводоканалу" складає 11% річних в гривні з можливістю подальшого зниження ставки до 9 % через збільшення працівників на підприємстві. З його слів, кредит комунальне підприємство буде сплачувати протягом двох років."Щодо переваг лізингу для громади та підприємства: Інвестицію зробили сьогодні, вартість обладнання не буде збільшуватись протягом наступних років. Не потрібна будь-яка інша додаткова застава, підприємство не несе додаткових витрат на нотаріальні посвідчення і витрати", — додав фахівець банку.Модульна станція очистки води в Луцькій громаді — перший в Україні проєкт, реалізований через державну програму "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9", яким скористалося комунальне підприємство, додав директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.

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