Курс валют у Луцьку на 6 березня

Курс валют у Луцьку на 6 березня
6 березня готівковий курс долара становить 38.25, продають його за 38.75.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.65, а продають за 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.78.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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