На Хмельниччині внаслідок атаки росіян пошкоджено об'єкт інфраструктури: знеструмлені кілька сіл

На Хмельниччині внаслідок атаки росіян пошкоджено об'єкт інфраструктури: знеструмлені кілька сіл
На Хмельниччині сили ППО вночі збили шість безпілотників.

Про це повідомили в ОВА.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БПЛА типу «Шахед» в межах Хмельницької області.

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунтів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, що українські воїни збили вночі 38 із 42 «шахедів».

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Теги: Хмельниччина, шахеди
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