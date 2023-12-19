На Хмельниччині внаслідок атаки росіян пошкоджено об'єкт інфраструктури: знеструмлені кілька сіл
Сьогодні, 10:06
На Хмельниччині сили ППО вночі збили шість безпілотників.
Про це повідомили в ОВА.
"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БПЛА типу «Шахед» в межах Хмельницької області.
Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунтів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, що українські воїни збили вночі 38 із 42 «шахедів».
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Про це повідомили в ОВА.
"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БПЛА типу «Шахед» в межах Хмельницької області.
Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунтів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, що українські воїни збили вночі 38 із 42 «шахедів».
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