На Хмельниччині внаслідок атаки росіян пошкоджено об'єкт інфраструктури: знеструмлені кілька сіл





Про це



"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БПЛА типу «Шахед» в межах Хмельницької області.



Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунтів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загиблих та травмованих немає.



Нагадаємо, що українські воїни збили вночі 38 із 42 «шахедів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Хмельниччині сили ППО вночі збили шість безпілотників.Про це повідомили в ОВА."Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БПЛА типу «Шахед» в межах Хмельницької області.Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунтів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що загиблих та травмованих немає.Нагадаємо, що

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