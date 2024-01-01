Українські військові за добу знищили 1250 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,



– танків ‒ 6678 (+21) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,



– артилерійських систем – 10308 (+50) од,



– РСЗВ – 1008 (+1) од,



– засоби ППО ‒ 701 (+1) од,



– літаків – 347 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),



– крилаті ракети ‒ 1918 (+1),



– кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн– 13479 (+56) од,



– спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 420270 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,– танків ‒ 6678 (+21) од,– бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,– артилерійських систем – 10308 (+50) од,– РСЗВ – 1008 (+1) од,– засоби ППО ‒ 701 (+1) од,– літаків – 347 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),– крилаті ракети ‒ 1918 (+1),– кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн– 13479 (+56) од,– спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).

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