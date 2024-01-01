Українські військові за добу знищили 1250 російських окупантів
Сьогодні, 09:45
Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 420270 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,
– танків ‒ 6678 (+21) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,
– артилерійських систем – 10308 (+50) од,
– РСЗВ – 1008 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 701 (+1) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),
– крилаті ракети ‒ 1918 (+1),
– кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн– 13479 (+56) од,
– спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,
– танків ‒ 6678 (+21) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,
– артилерійських систем – 10308 (+50) од,
– РСЗВ – 1008 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 701 (+1) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),
– крилаті ракети ‒ 1918 (+1),
– кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн– 13479 (+56) од,
– спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).
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