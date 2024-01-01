Українські військові за добу знищили 1250 російських окупантів

Українські військові за добу знищили 1250 російських окупантів
Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 420270 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,

– танків ‒ 6678 (+21) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,

– артилерійських систем – 10308 (+50) од,

– РСЗВ – 1008 (+1) од,

– засоби ППО ‒ 701 (+1) од,

– літаків – 347 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),

– крилаті ракети ‒ 1918 (+1),

– кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн– 13479 (+56) од,

– спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).

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Теги: Росія, Україна, війна
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