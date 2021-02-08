На Волині зловмисник пограбував автомобіль

На Волині зловмисник пограбував автомобіль
У Ковельському районі поліцейські оперативно розкрили крадіжку з автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 5 березня, до поліції із заявою звернувся 30-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що з його незачиненого автомобіля Volkswagen Golf викрали набір інструментів, портативну музичну колонку, мобільний телефон, гаманець, засіб для догляду за рослинами та документи. Сума завданих матеріальних збитків – 4 тис. грн.

Поліцейські оперативно встановили, що крадіжку скоїв 29-річний житель Ковельського району. До слова, зловмисник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення такого роду злочинів.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнному стану.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.


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Теги: Ковель, автомобіль, крадіжка
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