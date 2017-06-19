У Канаді блискавка вдарила у пасажирський літак із 450 людьми на борту

У Канаді блискавка вдарила у пасажирський літак із 450 людьми на борту
Неподалік аеропорту Ванкувера у Канаді блискавка влучила у пасажирський літак із 450 пасажирами.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Boeing 777-300 авіакомпанії Air Canada летів до Лондона.

Після влучання блискавки він продовжив рух запланованим маршрутом.

За словами одного з пілотів, трагедії вдалося уникнути завдяки спеціальній системі придушення блискавок.



Нагадаємо, на Волині через влучання блискавок загорілися дві господарські будівлі.

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Теги: блискавка, літак
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