У Канаді блискавка вдарила у пасажирський літак із 450 людьми на борту





Про це повідомляє Телеграмна служба новин.



Boeing 777-300 авіакомпанії Air Canada летів до Лондона.



Після влучання блискавки він продовжив рух запланованим маршрутом.



За словами одного з пілотів, трагедії вдалося уникнути завдяки спеціальній системі придушення блискавок.







Нагадаємо, на Волині через влучання блискавок загорілися дві господарські будівлі.

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