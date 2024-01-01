На виставі у Луцьку збиратимуть кошти для спецпризначенців із «Любарта»

У Волинському облмуздрамтеатрі 15 березня відбудеться благодійна вистава, під час якої збиратимуть кошти для Сил оборони.Про це у фейсбуці повідомляєУ Волинському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться вистава ВОП за одноіменною п'єсоюП'єса присвячена пам'яті легендарного Добровольця Героя України(«Да Вінчі»). І, власне, він же є прототипом головного героя.«Дата проведення заходу вибрана не випадково, адже саме в березні 2014 року відродився добровольчий рух та став рушійною силою в нашій визвольній боротьбі», - зазначила Ірина Ющук.Метою заходу є збір коштів для закриття актуальних потреб двох добровольчих підрозділів, а саме:Щодо квитків слід телефонувати 0991382557. Також квитки можна придбати в касі театру.Організатор заходу БФ "Любарт"Задонатити також можна за цим