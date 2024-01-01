На виставі у Луцьку збиратимуть кошти для спецпризначенців із «Любарта»
Сьогодні, 11:28
У Волинському облмуздрамтеатрі 15 березня відбудеться благодійна вистава, під час якої збиратимуть кошти для Сил оборони.
Про це у фейсбуці повідомляє Ірина Ющук.
У Волинському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться вистава ВОП за одноіменною п'єсою Дмитра Корчинського.
П'єса присвячена пам'яті легендарного Добровольця Героя України Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі»). І, власне, він же є прототипом головного героя.
«Дата проведення заходу вибрана не випадково, адже саме в березні 2014 року відродився добровольчий рух та став рушійною силою в нашій визвольній боротьбі», - зазначила Ірина Ющук.
Метою заходу є збір коштів для закриття актуальних потреб двох добровольчих підрозділів, а саме:
- 1 ОШБ ім. Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі) 67 ОМБр ДУК
- V батальйону "Любарт" 12 бригади "Азов".
Щодо квитків слід телефонувати 0991382557. Також квитки можна придбати в касі театру.
Організатор заходу БФ "Любарт"
Задонатити також можна за цим посиланням.
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Про це у фейсбуці повідомляє Ірина Ющук.
У Волинському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться вистава ВОП за одноіменною п'єсою Дмитра Корчинського.
П'єса присвячена пам'яті легендарного Добровольця Героя України Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі»). І, власне, він же є прототипом головного героя.
«Дата проведення заходу вибрана не випадково, адже саме в березні 2014 року відродився добровольчий рух та став рушійною силою в нашій визвольній боротьбі», - зазначила Ірина Ющук.
Метою заходу є збір коштів для закриття актуальних потреб двох добровольчих підрозділів, а саме:
- 1 ОШБ ім. Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі) 67 ОМБр ДУК
- V батальйону "Любарт" 12 бригади "Азов".
Щодо квитків слід телефонувати 0991382557. Також квитки можна придбати в касі театру.
Організатор заходу БФ "Любарт"
Задонатити також можна за цим посиланням.
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