На Волині «швидка» застрягла на ґрунтовій дорозі
Сьогодні, 11:48
Сьогодні вранці, 6 березня, рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк допомогли медикам, які на кареті швидкої допомоги застрягли на ґрунтовій дорозі поблизу с.Перешпа.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Співробітники служби 101 взяли медиків на борт пожежного авто та доставили їх до місця виклику в село Красний Бір.
Хворому потрібна була госпіталізація, отож його теж пожежним автомобілем доставили до карети швидкої допомоги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Співробітники служби 101 взяли медиків на борт пожежного авто та доставили їх до місця виклику в село Красний Бір.
Хворому потрібна була госпіталізація, отож його теж пожежним автомобілем доставили до карети швидкої допомоги.
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