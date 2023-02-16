На Волині «швидка» застрягла на ґрунтовій дорозі

На Волині «швидка» застрягла на ґрунтовій дорозі
Сьогодні вранці, 6 березня, рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк допомогли медикам, які на кареті швидкої допомоги застрягли на ґрунтовій дорозі поблизу с.Перешпа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Співробітники служби 101 взяли медиків на борт пожежного авто та доставили їх до місця виклику в село Красний Бір.

Хворому потрібна була госпіталізація, отож його теж пожежним автомобілем доставили до карети швидкої допомоги.
На Волині «швидка» застрягла на ґрунтовій дорозі

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Теги: Волинь, швидка, бездоріжжя
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