Аварія знеструмила Боратин під Луцьком

Аварія знеструмила Боратин під Луцьком
У селі Боратин неподалік обласного центру Волині у зв’язку із аварією сьогодні, 6 березня, відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє ВСН.

Як кажуть місцеві мешканці, світло у селі Боратин Луцького району зникло сьогодні близько 10:00.

За повідомленням «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 13-ої години 6 березня.

Нагадаємо, 18 грудня торік у районі центральної вулиці Луцька – проспекту Волі – та прилеглих вулиць частково знеструмлені споживачі.

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Теги: електроенергія, Волинь
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