Аварія знеструмила Боратин під Луцьком





Про це повідомляє



Як кажуть місцеві мешканці, світло у селі Боратин Луцького району зникло сьогодні близько 10:00.



За повідомленням «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 13-ої години 6 березня.



Нагадаємо, 18 грудня торік у районі центральної вулиці Луцька – проспекту Волі – та прилеглих вулиць частково знеструмлені споживачі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Боратин неподалік обласного центру Волині у зв’язку із аварією сьогодні, 6 березня, відсутнє електропостачання.Про це повідомляє ВСН Як кажуть місцеві мешканці, світло у селі Боратин Луцького району зникло сьогодні близько 10:00.За повідомленням «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 13-ої години 6 березня.Нагадаємо, 18 грудня торік у районі центральної вулиці Луцька – проспекту Волі – та прилеглих вулиць

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