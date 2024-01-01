«Мамо, я нарешті вдома!» Історія звільненого з полону нацгвардійця

У цивільному життіпрацював артистом балету та вчителем хореографії. З 2019 року проходив військову службу у складі Національній гвардії України.На початку повномасштабного вторгнення підрозділ Володимира потрапив до ворожого полону, повідомляє в телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими."Саме підтримка побратимів надавала сил вижити у нелюдських умовах, не зламатися та не занепасти духом. Я був впевнений, що повернуся додому та обов’язково обійму рідних та кохану", – згадує нацгвардієць."Коли з’являлась можливість, ми з хлопцями розповідали одне одному про життя, яке було у кожного з нас до початку повномасштабного вторгнення. Будували плани на майбутнє після повернення з полону. Я після перемоги хотів би повернутися до хореографії, навчати маленьких дітей мистецтву танцю".І 3 січня в результаті, організованого Координаційним штабом, Володимир повернувся до України. Найпершій додзвонився матері: «Мамо, я нарешті вдома!»Наразі нацгвардієць проходить реабілітацію.