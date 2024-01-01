«Мамо, я нарешті вдома!» Історія звільненого з полону нацгвардійця

«Мамо, я нарешті вдома!» Історія звільненого з полону нацгвардійця
У цивільному житті Володимир Колібаба працював артистом балету та вчителем хореографії. З 2019 року проходив військову службу у складі Національній гвардії України.

На початку повномасштабного вторгнення підрозділ Володимира потрапив до ворожого полону, повідомляє в телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Саме підтримка побратимів надавала сил вижити у нелюдських умовах, не зламатися та не занепасти духом. Я був впевнений, що повернуся додому та обов’язково обійму рідних та кохану", – згадує нацгвардієць.
«Мамо, я нарешті вдома!» Історія звільненого з полону нацгвардійця

"Коли з’являлась можливість, ми з хлопцями розповідали одне одному про життя, яке було у кожного з нас до початку повномасштабного вторгнення. Будували плани на майбутнє після повернення з полону. Я після перемоги хотів би повернутися до хореографії, навчати маленьких дітей мистецтву танцю".

І 3 січня в результаті чергового обміну, організованого Координаційним штабом, Володимир повернувся до України. Найпершій додзвонився матері: «Мамо, я нарешті вдома!»

Наразі нацгвардієць проходить реабілітацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полонені, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині
Сьогодні, 13:19
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику
Сьогодні, 13:14
«Мамо, я нарешті вдома!» Історія звільненого з полону нацгвардійця
Сьогодні, 12:39
На Черкащині священник героїзував російських окупантів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
Аварія знеструмила Боратин під Луцьком
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
01 березень, 12:17
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
04 лютий, 17:13
Обміни полоненими продовжаться, - путін Обміни полоненими продовжаться, - путін
31 січень, 17:12
Якщо рідні у полоні: інструкція для волинян Якщо рідні у полоні: інструкція для волинян
26 січень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Українська команда» показала, як виглядає Часів Яр після вторгнення «русского міру»
Сьогодні, 14:05
 0
На Волині судять жінку, яка хотіла пронести наркотики у колонію, де відбуває покарання її чоловік
Сьогодні, 13:49
 0
Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»
Сьогодні, 13:30
 0
Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині
Сьогодні, 13:19
 0
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику
Сьогодні, 13:14
 0
Медіа
відео
1/8