На Черкащині священник героїзував російських окупантів, – СБУ





Про це



Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію рф.



На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.



Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.



Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу «Азов» ‒ «нацистами».



Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.



Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію.



Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.



На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.



Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) на Черкащині, який героїзував рашистів.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію рф.На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу «Азов» ‒ «нацистами».Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію.Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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