На Черкащині священник героїзував російських окупантів, – СБУ

На Черкащині священник героїзував російських окупантів, – СБУ
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) на Черкащині, який героїзував рашистів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію рф.

На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.

Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.

Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу «Азов» ‒ «нацистами».

Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: СБУ, УПЦ МП
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