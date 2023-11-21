На Черкащині священник героїзував російських окупантів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) на Черкащині, який героїзував рашистів.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію рф.
На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.
Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.
Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу «Азов» ‒ «нацистами».
Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.
Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.
На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію рф.
На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.
Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.
Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу «Азов» ‒ «нацистами».
Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.
Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.
На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Черкащині священник героїзував російських окупантів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
Аварія знеструмила Боратин під Луцьком
Сьогодні, 12:09
На Волині «швидка» застрягла на ґрунтовій дорозі
Сьогодні, 11:48
Шахраї видурили в 11 волинян майже 405 тисяч гривень
Сьогодні, 11:05