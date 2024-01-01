У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику

Луцьким патрульним учора, 5 березня, ввечері надійшов виклик від схвильованого чоловіка. Він повідомив, що на вулиці Вʼячеслава Чорновола лежить травмований пес, який потребує допомоги.Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.На місце події направився екіпаж патрульної поліції. Інспектори виявили собаку, біля якої перебував заявник. Поліцейські звʼязалися з лікарем, і попри те, що ветеринарна клініка була зачинена, він погодився вийти на роботу.Невдовзі фахівець оглянув тваринку та надав необхідну допомогу. На щастя, життю та здоровʼю хвостатого нічого не загрожувало.«Друзі, будьте людяними,тим, хто цього потребує», - зазначили патрульні.