У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику

У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику
Луцьким патрульним учора, 5 березня, ввечері надійшов виклик від схвильованого чоловіка. Він повідомив, що на вулиці Вʼячеслава Чорновола лежить травмований пес, який потребує допомоги.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

На місце події направився екіпаж патрульної поліції. Інспектори виявили собаку, біля якої перебував заявник. Поліцейські звʼязалися з лікарем, і попри те, що ветеринарна клініка була зачинена, він погодився вийти на роботу.

Невдовзі фахівець оглянув тваринку та надав необхідну допомогу. На щастя, життю та здоровʼю хвостатого нічого не загрожувало.
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику

«Друзі, будьте людяними, приходьте на допомогу тим, хто цього потребує», - зазначили патрульні.
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»
Сьогодні, 13:30
Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині
Сьогодні, 13:19
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику
Сьогодні, 13:14
«Мамо, я нарешті вдома!» Історія звільненого з полону нацгвардійця
Сьогодні, 12:39
На Черкащині священник героїзував російських окупантів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни
05 березень, 11:09
У Луцьку затримали водія без прав. ВІДЕО У Луцьку затримали водія без прав. ВІДЕО
04 березень, 10:00
Патрульні повернули чоловіку загублені в Луцьку речі Патрульні повернули чоловіку загублені в Луцьку речі
03 березень, 17:45
У Луцьку голий п’яничка за кермом авто намагався втекти від патрульних У Луцьку голий п’яничка за кермом авто намагався втекти від патрульних
29 лютий, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Українська команда» показала, як виглядає Часів Яр після вторгнення «русского міру»
Сьогодні, 14:05
 0
На Волині судять жінку, яка хотіла пронести наркотики у колонію, де відбуває покарання її чоловік
Сьогодні, 13:49
 0
Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»
Сьогодні, 13:30
 0
Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині
Сьогодні, 13:19
 0
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику
Сьогодні, 13:14
 0
Медіа
відео
1/8