Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»

Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»
Репертуар Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка поповнився ще однією виставою: 29 березня відбудеться прем’єрний показ чорної комедії «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Авторка описує стилі життя двох героїнь – вони різні, але водночас схожі.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"Анонсуємо прем'єру, на яку уже усі квитки продані! 29 березня о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої", - йдеться у повідомленні.

Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Виконавиці ролей – Юлія Герел та Валерія Кірілкіна.

"Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем.

Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію, насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл", - привідкривають сюжетну лінію у драмтеатрі.
Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»

Коли?

У п'ятницю, 29 березня, о 18:00.

Зазначається, що наступний показ вистави відбудеться уже у квітні.

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Теги: Луцьк, театр, вистава
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