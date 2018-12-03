Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»

Неди Нежданої. Авторка описує стилі життя двох героїнь – вони різні, але водночас схожі.



Про це



"Анонсуємо прем'єру, на яку уже усі квитки продані! 29 березня о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої", - йдеться у повідомленні.



Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Виконавиці ролей – Юлія Герел та Валерія Кірілкіна.



"Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем.



Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію, насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл", - привідкривають сюжетну лінію у драмтеатрі.



Коли?



У п'ятницю, 29 березня, о 18:00.



Зазначається, що наступний показ вистави відбудеться уже у квітні.

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