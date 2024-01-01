«Українська команда» показала, як виглядає Часів Яр після вторгнення «русского міру»

«Українська команда» показала, як виглядає Часів Яр після вторгнення «русского міру»
Волонтери «Української команди» днями відвідали Часів Яр на Донеччині. Привозили допомогу нашим захисникам на Бахмутському напрямку – дрони та РЕБи.

Про це повідомляють на сторінці волонтерського штабу "Українська команда".

У Часовому Ярі зараз дуже спекотно. Не стихають обстріли. Безперервні атаки орків. Але найбільш приголомшило те, на що перетворив «русскій мир» це затишне містечко. Про це кажуть волонтери "Української команди", які днями разом з мером Києва Віталієм Кличком відвозили захисникам дрони, системи РЕБ та броньовик.

«Зруйновані будинки, зруйновані долі людей. Але наші захисники, наші герої стоять і боронять рідну землю. Ми впевнені, що обов’язково переможемо. Тому що українці незламні. Українці стійкі. Українці мужні», - поділився враженнями керівник «Української команди» Артур Палатний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Українська команда, Часів Яр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Українська команда» показала, як виглядає Часів Яр після вторгнення «русского міру»
Сьогодні, 14:05
На Волині судять жінку, яка хотіла пронести наркотики у колонію, де відбуває покарання її чоловік
Сьогодні, 13:49
Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»
Сьогодні, 13:30
Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині
Сьогодні, 13:19
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику
Сьогодні, 13:14
Схожі новини
«Українська команда» забезпечила дронами-камікадзе та обігрівчими наборами спецпідрозділ «Гюрза», – Палатний «Українська команда» забезпечила дронами-камікадзе та обігрівчими наборами спецпідрозділ «Гюрза», – Палатний
15 лютий, 14:00
Володимир Кличко та «Українська команда» привезли на передову на Донеччині дрони та броньовик Володимир Кличко та «Українська команда» привезли на передову на Донеччині дрони та броньовик
12 лютий, 18:11
«Наповнять енергією помсти», – десантники отримали від волонтерів тисячу зігріваючих наборів «Наповнять енергією помсти», – десантники отримали від волонтерів тисячу зігріваючих наборів
22 січень, 15:10
«В окопах вночі – до мінус 20 градусів», – «Українська команда» передала тисячу наборів для обігріву 3-ій штурмовій бригаді «В окопах вночі – до мінус 20 градусів», – «Українська команда» передала тисячу наборів для обігріву 3-ій штурмовій бригаді
10 січень, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Українська команда» показала, як виглядає Часів Яр після вторгнення «русского міру»
Сьогодні, 14:05
 0
На Волині судять жінку, яка хотіла пронести наркотики у колонію, де відбуває покарання її чоловік
Сьогодні, 13:49
 0
Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»
Сьогодні, 13:30
 0
Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині
Сьогодні, 13:19
 0
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику
Сьогодні, 13:14
 0
Медіа
відео
1/8