«Українська команда» показала, як виглядає Часів Яр після вторгнення «русского міру»





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У Часовому Ярі зараз дуже спекотно. Не стихають обстріли. Безперервні атаки орків. Але найбільш приголомшило те, на що перетворив «русскій мир» це затишне містечко. Про це кажуть волонтери "Української команди", які днями разом з мером Києва Віталієм Кличком відвозили захисникам дрони, системи РЕБ та броньовик.



«Зруйновані будинки, зруйновані долі людей. Але наші захисники, наші герої стоять і боронять рідну землю. Ми впевнені, що обов’язково переможемо. Тому що українці незламні. Українці стійкі. Українці мужні», - поділився враженнями керівник «Української команди» Артур Палатний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери «Української команди» днями відвідали Часів Яр на Донеччині. Привозили допомогу нашим захисникам на Бахмутському напрямку – дрони та РЕБи.Про це повідомляють на сторінці волонтерського штабу "Українська команда".У Часовому Ярі зараз дуже спекотно. Не стихають обстріли. Безперервні атаки орків. Але найбільш приголомшило те, на що перетворив «русскій мир» це затишне містечко. Про це кажуть волонтери "Української команди", які днями разом з мером Києва Віталієм Кличком відвозили захисникам дрони, системи РЕБ та броньовик.«Зруйновані будинки, зруйновані долі людей. Але наші захисники, наші герої стоять і боронять рідну землю. Ми впевнені, що обов’язково переможемо. Тому що українці незламні. Українці стійкі. Українці мужні», - поділився враженнями керівник «Української команди»

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