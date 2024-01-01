Зам командира кримського «Беркуту» за розгін Майдану отримав 15 років тюрми

Колишнього заступника командира кримського підрозділу «Беркут» узасуджено до 15 років ув’язнення.Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України).Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції.Прокурори у суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження.Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам рф у проведенні підривної діяльності проти України.Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.