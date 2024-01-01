Поляки заблокували на кордоні 2300 фур





Про це на брифінгу заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє



"Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок 6 березня в чергах стоять 2300 вантажівок, які очікують на в'їзд в Україну", — розповів речник ДПСУ.



Він додав, що з п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску «Шегині», у понеділок надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 вантажівок в обох напрямках.



За його словами, польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин".



"З Польщі пропускають дуже повільно. За вчора було пропущено лише 70 вантажівок на цьому напрямку", — сказав Демченко.



Водночас легкові автівки та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.



Що відомо про блокування польсько-українського кордону



У Польщі



Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.



Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.



12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоять 2300 вантажних транспортних засобів.Про це на брифінгу заявив речник Держприкордонслужби, повідомляє Суспільне "Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок 6 березня в чергах стоять 2300 вантажівок, які очікують на в'їзд в Україну", — розповів речник ДПСУ.Він додав, що з п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску «Шегині», у понеділок надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 вантажівок в обох напрямках.За його словами, польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин"."З Польщі пропускають дуже повільно. За вчора було пропущено лише 70 вантажівок на цьому напрямку", — сказав Демченко.Водночас легкові автівки та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк . Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною:, "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

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