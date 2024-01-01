У Луцьку нагородили школяра, який побив світовий рекорд
Сьогодні, 15:12
У Луцькій міськраді відзначили 13-річного Олександра Прозновського, який встановив рекорд України із «безперервного вису на турніку», зумівши безперервно утримувати тіло в позиції вису впродовж 35 хвилин 16 секунд.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Міський голова Ігор Поліщук привітав школяра зі встановленням рекорду України. Ця подія відбулася 2 березня 2024 року під час чемпіонату міста із загальної та спеціальної фізичної підготовки з ініціативи "Федерації рукопашного бою міста Луцька" у приміщенні Луцького ліцею №10.
Тренер Дмитро Грисюк зазначив, що Олександр Прозновський не просто встановив рекорд України, а й більш, ніж удвічі побив чинний світовий рекорд 16 хв 3 сек.
Олександр Прозновський – учень Луцького ліцею №10 та вихованець Волинського обласного спортивного клубу «Магістр». Заняття спортом він розпочав у 8-річному віці. Зараз тренується чотири рази на тиждень по півтори години і більше.
Школяру вручили сертифікат на 10 000 гривень.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Міський голова Ігор Поліщук привітав школяра зі встановленням рекорду України. Ця подія відбулася 2 березня 2024 року під час чемпіонату міста із загальної та спеціальної фізичної підготовки з ініціативи "Федерації рукопашного бою міста Луцька" у приміщенні Луцького ліцею №10.
Тренер Дмитро Грисюк зазначив, що Олександр Прозновський не просто встановив рекорд України, а й більш, ніж удвічі побив чинний світовий рекорд 16 хв 3 сек.
Олександр Прозновський – учень Луцького ліцею №10 та вихованець Волинського обласного спортивного клубу «Магістр». Заняття спортом він розпочав у 8-річному віці. Зараз тренується чотири рази на тиждень по півтори години і більше.
Школяру вручили сертифікат на 10 000 гривень.
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