Школяр на змаганнях у Луцьку побив світовий рекорд

Олександр Прозновський встановив рекорд України із безперервного вису на турніку.



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У луцькому ліцеї №10 відбувся чемпіонат Федерації рукопашного бою міста Луцька із загальної та спеціальної фізичної підготовки. Під час змагань спортсмен Волинського обласного спортивного клубу «Магістр» Олександр Прозновський встановив рекорд України.



Змагання відбувалися сьогодні, другого березня, у спортивному залі ліцею №10. Представник книги рекордів України Віталій Іваницький розповів, що найбільший час безперервного вису на турніку становив 16 хвилин.



«Поки в Україні ще не було зафіксовано такого рекорду. Найбільший показник у світі фіксували у Норвегії - 16 хв 03 сек», – каже представник.



Проте під час внутрішніх попередніх змагань Олександр Прозновський зміг побити цей рекорд. Йому вдалось протриматись на турніку понад 30 хвилин, але тоді не було представників з книги рекордів і цього не вдалось зафіксувати. Сьогодні ж до навчального закладу запросили представника книги рекордів, який і мав задокументувати цей факт та вручити спортсмену нагороду.



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Мама Олександра зізналась, що дуже хвилювалася за сина, але додала, що це його рішення і вона його обовʼязково підтримує. Однокласники та друзі спортсмена теж зібралися навколо, аби повболівати за юнака.



Олександру Прозновському вдалось безперервно протриматись на турніку 35 хвилин 16 секунд. Таким чином хлопець зміг встановити новий рекорд в Україні та побити світовий.



Довідково:



Світовий рекорд Гіннеса з безперервного вису на турніку встановив норвежець Харальд Рііс. Йому вдалось провисіти 16 хвилин та 3 секунди. До цього рекорд становив 13 хвилин і 52 секунди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку місцевий школярвстановив рекорд України із безперервного вису на турніку.Про це пише Конкурент У луцькому ліцеї №10 відбувся чемпіонат Федерації рукопашного бою міста Луцька із загальної та спеціальної фізичної підготовки. Під час змагань спортсмен Волинського обласного спортивного клубу «Магістр» Олександр Прозновський встановив рекорд України.Змагання відбувалися сьогодні, другого березня, у спортивному залі ліцею №10. Представник книги рекордів Українирозповів, що найбільший час безперервного вису на турніку становив 16 хвилин.«Поки в Україні ще не було зафіксовано такого рекорду. Найбільший показник у світі фіксували у Норвегії - 16 хв 03 сек», – каже представник.Проте під час внутрішніх попередніх змагань Олександр Прозновський зміг побити цей рекорд. Йому вдалось протриматись на турніку понад 30 хвилин, але тоді не було представників з книги рекордів і цього не вдалось зафіксувати. Сьогодні ж до навчального закладу запросили представника книги рекордів, який і мав задокументувати цей факт та вручити спортсмену нагороду.Мама Олександра зізналась, що дуже хвилювалася за сина, але додала, що це його рішення і вона його обовʼязково підтримує. Однокласники та друзі спортсмена теж зібралися навколо, аби повболівати за юнака.Олександру Прозновському вдалось безперервно протриматись на турніку 35 хвилин 16 секунд. Таким чином хлопець зміг встановити новий рекорд в Україні та побити світовий.

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