Волинянка здобула «золото» на чемпіонаті України з легкої атлетики

Руфіна Котік виборола «золото».



Про це повідомляє Ковельська міськрада.



У змаганнях взяла участь спортсменка центру олімпійської підготовки, вихованка КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича Руфіна Котік. Вихованка тренера Петра Карпука виборола 1 місце з бігу на дистанції 400 метрів.



До вісімки кращих легкоатлетів України потрапила ковельчанка Уляна Степанюк (дистанції — 60м, 200 м). Особистий рекорд на дистанції 200 м показала наймолодша учасниця змагань Ангеліна Заскальна (тренер Алла Повх).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів, який проходив у Києві, волинянкавиборола «золото».Про це повідомляє Ковельська міськрада.У змаганнях взяла участь спортсменка центру олімпійської підготовки, вихованка КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича Руфіна Котік. Вихованка тренераз бігу на дистанції 400 метрів.До вісімки кращих легкоатлетів України потрапила ковельчанка(дистанції — 60м, 200 м). Особистий рекорд на дистанції 200 м показала наймолодша учасниця змагань).

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