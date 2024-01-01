Волинянка здобула «золото» на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 17:18
На чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів, який проходив у Києві, волинянка Руфіна Котік виборола «золото».
Про це повідомляє Ковельська міськрада.
У змаганнях взяла участь спортсменка центру олімпійської підготовки, вихованка КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича Руфіна Котік. Вихованка тренера Петра Карпука виборола 1 місце з бігу на дистанції 400 метрів.
До вісімки кращих легкоатлетів України потрапила ковельчанка Уляна Степанюк (дистанції — 60м, 200 м). Особистий рекорд на дистанції 200 м показала наймолодша учасниця змагань Ангеліна Заскальна (тренер Алла Повх).
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Про це повідомляє Ковельська міськрада.
У змаганнях взяла участь спортсменка центру олімпійської підготовки, вихованка КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича Руфіна Котік. Вихованка тренера Петра Карпука виборола 1 місце з бігу на дистанції 400 метрів.
До вісімки кращих легкоатлетів України потрапила ковельчанка Уляна Степанюк (дистанції — 60м, 200 м). Особистий рекорд на дистанції 200 м показала наймолодша учасниця змагань Ангеліна Заскальна (тренер Алла Повх).
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