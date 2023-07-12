Росія проводить інформаційні операції проти низки країн, – ISW

Росія проводить інформаційні операції проти низки країн, – ISW
За даними американського Institute for the study of war, Кремль уже перебуває на ранніх стадія інформаційної кампанії проти деяких членів НАТО східного флангу.

Також росія почала реорганізацію військових округів, що може свідчити про підготовку розширення війни за межі України, пише LB.ua з посиланням на Euronews.

Про загрозу росії для НАТО говорять вже не вперше. І хоча поки що жоден із західних політиків публічно не називав Росію спроможною атакувати їх просто зараз, деякі лідери не виключають такої можливості в майбутньому.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росія може атакувати країни НАТО протягом декількох наступних років. На відкритті саміту союзників України в Парижі він сказав, що відповідні сигнали надходили протягом попередніх тижнів.

Прем'єрка Латвії Ельвіка Сіліня на Мюнхенській безпековій конференції говорила, що загрозу від Кремля мають відчувати усі члени НАТО, а не лише країни Балтії, а Європа втрачає дорогоцінний час у дискусіях.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що росія здатна напасти. Однак не виключено, що це може відбутися через роки. За оцінкою експертів, може йтися про "п'ять-вісім" років.

Україна неодноразово наголошувала на ймовірності нападу росії на країни НАТО у випадку перемоги окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, НАТО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фронті загинув волинянин Василь Миколаюк
Сьогодні, 17:33
Волинянка здобула «золото» на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 17:18
Росія проводить інформаційні операції проти низки країн, – ISW
Сьогодні, 17:02
Поки підрозділ на Волині: одружився бойовий медик
Сьогодні, 16:44
Невизнане Придністров'я звернулося до росії по «захист від тиску Молдови»
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Рф готується до війни з НАТО у наступні 10 років і вже нарощує наступальні можливості, – розвідка Естонії Рф готується до війни з НАТО у наступні 10 років і вже нарощує наступальні можливості, – розвідка Естонії
13 лютий, 16:50
Росія може напасти на НАТО, – глава Мюнхенської конференції Гойсген Росія може напасти на НАТО, – глава Мюнхенської конференції Гойсген
11 лютий, 06:19
Росії для нападу на НАТО потрібно вивести з України 300 тисяч військових, – командувач армії Естонії Росії для нападу на НАТО потрібно вивести з України 300 тисяч військових, – командувач армії Естонії
24 січень, 17:00
G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
12 липень, 2023, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як приєднатися до легендарного «Любарта»: контакти і пояснення
Сьогодні, 18:02
 0
Сільського голову на Волині зловили на «відмиванні» майже 400 тисяч
Сьогодні, 17:47
 0
На фронті загинув волинянин Василь Миколаюк
Сьогодні, 17:33
 0
Волинянка здобула «золото» на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 17:18
 0
Росія проводить інформаційні операції проти низки країн, – ISW
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8