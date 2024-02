Росія проводить інформаційні операції проти низки країн, – ISW

За даними американського Institute for the study of war, Кремль уже перебуває на ранніх стадія інформаційної кампанії проти деяких членів НАТО східного флангу.Також росія почала реорганізацію військових округів, що може свідчити про підготовку розширення війни за межі України, пише LB.ua з посиланням на Euronews.Про загрозу росії для НАТО говорять вже не вперше. І хоча поки що жоден із західних політиків публічно не називав Росію спроможною атакувати їх просто зараз, деякі лідери не виключають такої можливості в майбутньому.Президент Франціївважає, що росія може атакувати країни НАТО протягом декількох наступних років. На відкритті саміту союзників України в Парижі він сказав, що відповідні сигнали надходили протягом попередніх тижнів.Прем'єрка Латвіїна Мюнхенській безпековій конференції говорила, що загрозу від Кремля мають відчувати усі члени НАТО, а не лише країни Балтії, а Європа втрачає дорогоцінний час у дискусіях.Міністр оборони Німеччинине вважає, що росія здатна напасти. Однак не виключено, що це може відбутися через роки. За оцінкою експертів, може йтися про "п'ять-вісім" років.Україна неодноразово наголошувала на ймовірності нападу росії на країни НАТО у випадку перемоги окупантів.