На фронті загинув волинянин Василь Миколаюк

Василь Миколаюк.



Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.



Трагічно та передчасно обірвалося життя хороброго воїна України, уродженця села волинського Погулянка (жителя села Троїцьке Харківської області) – Миколаюка Василя Петровича, 1969 року народження.



Герой загинув під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області 26 лютого 2024 року.



«Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю нашого мужнього солдата. Вічна Слава, честь полеглому Захиснику. Камінь-Каширська громада сьогодні у глибокій скорботі разом із родиною Василя Миколаюка. Нехай Господь допоможе пережити страшну втрату. Сил, витримки і терпіння. Пам'ять про Героя української держави буде жити вічно у наших серцях!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із фронту надійшла сумна звістка – у боях із російськими загарбниками поліг волинянинПро це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.Трагічно та передчасно обірвалося життя хороброго воїна України, уродженця села волинського Погулянка (жителя села Троїцьке Харківської області) – Миколаюка Василя Петровича, 1969 року народження.Герой загинув під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області 26 лютого 2024 року.«Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю нашого мужнього солдата. Вічна Слава, честь полеглому Захиснику. Камінь-Каширська громада сьогодні у глибокій скорботі разом із родиною Василя Миколаюка. Нехай Господь допоможе пережити страшну втрату. Сил, витримки і терпіння. Пам'ять про Героя української держави буде жити вічно у наших серцях!» - йдеться у повідомленні.

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