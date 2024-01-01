На фронті загинув волинянин Василь Миколаюк

На фронті загинув волинянин Василь Миколаюк
Із фронту надійшла сумна звістка – у боях із російськими загарбниками поліг волинянин Василь Миколаюк.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

Трагічно та передчасно обірвалося життя хороброго воїна України, уродженця села волинського Погулянка (жителя села Троїцьке Харківської області) – Миколаюка Василя Петровича, 1969 року народження.

Герой загинув під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області 26 лютого 2024 року.

«Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю нашого мужнього солдата. Вічна Слава, честь полеглому Захиснику. Камінь-Каширська громада сьогодні у глибокій скорботі разом із родиною Василя Миколаюка. Нехай Господь допоможе пережити страшну втрату. Сил, витримки і терпіння. Пам'ять про Героя української держави буде жити вічно у наших серцях!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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