Сільського голову на Волині зловили на «відмиванні» майже 400 тисяч

Сільському голові та директору приватного підприємства повідомили про підозру заподіянні шкоди місцевому бюджету на понад 380 тисяч гривень.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Керівник обласної прокуратури повідомив одному із сільському голові з Ковельського району про підозру у службовому підробленні тау великих розмірах, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).За даними слідства, очільник громади у грудні 2023 року за результатами тендеру уклав із приватним підприємством договір про поставку генераторів.Попри те, що товар навіть не був увезений в Україну, посадовець підписав усі необхідні документи, які свідчили про його одержання – і на їх підставі суб’єкту господарювання були виплачені кошти з бюджету громади.Згодом вони із директором підприємства-постачальника, аби приховати оборудку, оформили ще і договір відповідального зберігання неіснуючих генераторів.За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури директору приватного підприємства також повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів.Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.