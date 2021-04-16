На Волині ексначальниці відділення «Укрпошти» присудили рік тюрми за крадіжку 1390 грн

На Волині ексначальниці відділення «Укрпошти» присудили рік тюрми за крадіжку 1390 грн
Горохівський районний суд виніс вирок ексначальниці відділення зв’язку «Укрпошти» села Новосілки, яка не віддала двом клієнтам субсидії на 1390 грн, а привласнила їх собі.

За це жінці призначили покарання у вигляді року позбавлення волі, без права обіймати посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на три роки, пише ZAXID.NET.

Як вказано у вироку суду від 22 лютого, обвинувачена Оксана Тутинін у період із квітня 2016 року по січень 2019 працювала на посаді начальниці відділу зв’язку підприємства «Укрпошта» у селі Новосілки Горохівського району. В обов’язки жінки, зокрема, входила розноска пенсій та субсидій. Так, 14 листопада 2018 року вона мала віддати двом потерпілим по 695 грн залишкової субсидії, однак привласнила ці гроші й розпорядилася ними на власний розсуд.

Обвинувачена свою вину визнала повністю. Пояснила, що вчинила так через важкі сімейні обставини, а потерпілим пообіцяла усе віддати після повернення з Польщі. Жінка поїхала за кордон, а коли приїхала додому – потрапила в лікарню. У медзакладі до неї прийшли правоохоронці та повідомили про порушення кримінальної справи. Після закінчення лікування обвинувачена повернула гроші потерпілим. У суді вони просили її суворо не карати.

Відомо, що Оксана Тутинін – уродженка села Наталин Волинської області, одружена, має трьох неповнолітніх дітей.

Суддя Дмитро Санакоєв визнав жінку винною за ч. 2 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та призначив їй покарання вигляді року позбавлення волі, без права обіймати посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, суд, Укрпошта, субсидія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Партизани підірвали штаб партії путіна в Новій Каховці
Сьогодні, 14:20
Поліція впіймала на Волині злочинця, який перебував у розшуку
Сьогодні, 14:02
На Волині ексначальниці відділення «Укрпошти» присудили рік тюрми за крадіжку 1390 грн
Сьогодні, 13:49
На Волині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника
Сьогодні, 13:33
Путін почав підготовку до можливої широкомасштабної війни проти НАТО, – ISW
Сьогодні, 13:18
Схожі новини
На Волині судили пенсіонерку, яка підробила декларацію для отримання субсидії На Волині судили пенсіонерку, яка підробила декларацію для отримання субсидії
16 квітень, 2021, 17:37
Наркоторговець на Волині заробив кримінал ще й за шахрайство Наркоторговець на Волині заробив кримінал ще й за шахрайство
26 лютий, 18:01
У Луцьку судили наркодилера, який торгував на цвинтарі У Луцьку судили наркодилера, який торгував на цвинтарі
25 лютий, 17:22
Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом
25 лютий, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДБР арештувало офіс «Сінево Україна»
Сьогодні, 14:49
 0
За 15 тисяч львів’янка обіцяла «порішати» права на Волині
Сьогодні, 14:36
 0
Партизани підірвали штаб партії путіна в Новій Каховці
Сьогодні, 14:20
 0
Поліція впіймала на Волині злочинця, який перебував у розшуку
Сьогодні, 14:02
 0
На Волині ексначальниці відділення «Укрпошти» присудили рік тюрми за крадіжку 1390 грн
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8